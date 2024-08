Tragico incidente nella notte: muore motociclista di 57 anni. Devastante l’impatto contro un cinghiale

Arezzo, 10 agosto 2024 – Incidente mortale nella notte lungo la strada provinciale 77, nell’Aretino. Un motociclista di 57 anni, residente a Pieve Santo Stefano, ha perso la vita in uno schianto avvenuto all’altezza dell'uscita E45 Pieve Santo Stefano Sud. A causare la perdita del controllo del mezzo, un cinghiale sbucato all’improvviso in strada. L’impatto con l’animale è stato devastante. Il 57enne è morto sul colpo.

Erano da poco passate le una di notte. Sul posto sono giunti in poco tempo i sanitari del 118, con la Misericordia di Sansepolcro e l'automedica. Nonostante ogni tentativo di rianimazione messo in atto, il 57enne è morto in strada. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta. Sul luogo della tragedia sono giunte anche le forze dell'ordine.