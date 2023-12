Ancora paura sulle strade. Ciclista in rianimazione dopo lo scontro con l’auto

di Luca Amodio

AREZZO

In rianimazione, con prognosi riservata, il ciclista che ieri mattina si è scontrato con un’auto lungo la Sr71, all’altezza di Policiano. Si tratta di un 63enne italiano. Paura sulle strade dell’Aretino, ancora una volta un’incidente lungo la Sr 71, nel famigerato tratto, uno dei più pericolosi.

Nella mattinata nell’antivigilia, un’auto e una bicicletta si sono scontrate in località Policiano, poco dopo le scuole elementari della frazione, una delle ultime di confine del comune di Arezzo con il territorio di Castiglion Fiorentino. Siamo nel pieno del centro abitato della località aretina dove il limite è di 50 chilometri all’ora ma al momento è presto per capire come è andata.

E infatti la dinamica dello scontro è ancora da ricostruire: gli accertamenti sono portati avanti dalla polizia municipale di Arezzo che ieri è intervenuta sul posto per i rilievi e per regolare il traffico che è stato rallentato per i tempi necessari alle operazioni di polizia.

Ad ora, quel che è certo è che, sia l’auto che la bicicletta, procedevano nella stessa direzione, verso Castiglion Fiorentino ma è presto per dire se si sia trattato di un tamponamento o di uno scontro laterale tra i due mezzi.

Saranno le indagini a ricostruire nei contorni quel che è successo: utili agli inquirenti potrebbero rivelarsi le telecamere del Comune di Arezzo che, seppur non presenti nel punto esatto dello scontro, sono in funzione nell’intera zona attraversata da una delle strade più trafficate della provincia.

Secondo quanto si è appreso coi sarebbe un testimone che potrebbe essere sentito dagli agenti della municipale. In seguito allo scontro con l’auto, l’uomo in sella alla sua bici, 63 anni, ha avuto la peggio mentre la donna di 57 anni, anche lei aretina, che viaggiava a bordo dell’auto è rimasta illesa.

Per soccorrere il ciclista, sono subito arrivati i mezzi di emergenza urgenza dell’Asl con un’ambulanza della Misericordia partita da Arezzo.

Ma viste le gravi ferite riportate dall’uomo nella caduta è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2 che si è alzato in volo per trasportare l’uomo a Siena: direzione policlinico Le Scotte dove è arrivato in codice 3, cioè rosso, in gravissime condizioni. Nel pomeriggio di ieri il quadro clinico era ancora serio.

Il 63enne aretino è ricoverato in rianimazione, con prognosi riservata, a causa del forte trauma cranico riportato nello scontro.