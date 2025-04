Amori e sogni nel nuovo singolo di Ricci

"Là fuori è tutto diverso" è il titolo dell’ultimo brano composto dal giovane cantautore Riccardo Ricci di Sansepolcro, in arte "Firelight". Sogni, amori e l’importanza della famiglia e dei sacrifici che occorre sostenere per arrivare a cogliere qualsiasi risultato: in sintesi, il contenuto della canzone, la cui musica è di Piermatteo Carattoni della Lotus Production di San Marino. E nella giornata di venerdì è uscito "Affetto e Resilienza", l’album che contiene sette pezzi dello stesso Ricci, in pratica una raccolta di quella che è stata la sua attività canora.

Il periodo è alquanto intenso per lui, che si sta formando in recitazione teatrale e cinematografica allo Studio Emme di Roma, ma nel contempo è arrivato alla terza fase di "Amici" ed è in dirittura di arrivo per ciò che riguarda "Tu si que vales". Ha preso parte a concorsi musicali a "Ivisionatici" e al "Tour Music Fest". "Sono in cerca di provini, di concorsi per presentare domanda e ormai anche sotto casa discografica, la "Corallo Records", di San Marino – ha detto Ricci – e ora è arrivato anche l’album. Il singolo uscito e il precedente, "Sharon", li ho presentati in alcuni grandi contest quali "Sanremo Giovani" e "Amici".

A 21 anni Riccardo Ricci ha le idee chiare: fin da piccolo aveva scoperto la sua vocazione artistica, poi proseguita nella scuoladelle "Maestre Pie Venerini". "Ho preso coscienza vera di questa attrazione per lo spettacolo e il costume nel momento in cui in una di queste recite ho avuto l’onore di rappresentare San Francesco. Mi sono rivisto molto in questo personaggio e intrapresi i primi corsi di teatro a Sansepolcro. Dopo cinque anni di studi amatorialistici mi sono trasferito a Roma".