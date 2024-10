Allarme Lega, perde ancora pezzi. Dopo Andreani lascia anche Ferrari. Passa a Forza Italia che festeggia

Forza Italia incrementa la propria rappresentanza nel Comune di Arezzo: il gruppo passa da 2 a 3 consiglieri. Entra Fabrizio Ferrari, giornalista, noto a livello nazionale e non. Ferrari si aggiunge ai consiglieri Apa e Cornacchini, che nei giorni scorsi è stata anche eletta consigliere provinciale. "Nel corso degli anni, Forza Italia ha dimostrato di essere un partito sempre coerente coi principi liberali. Tanto da non aver mai perso la fiducia del proprio elettorato, neppure dopo la morte di Silvio Berlusconi. Antonio Tajani sta proseguendo al meglio l’opera di Berlusconi – afferma il consigliere Ferrari – tanto da aver indotto anche il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, a votare per un candidato di Forza Italia alle elezioni Europee. Elezioni che hanno sancito come Forza Italia sia attualmente la seconda forza della coalizione di Governo, nonostante l’assenza del suo fondatore storico. Tajani, però, ha dato modo a tanti come me, di riconoscersi in una guida condivisibile, che guarda con attenzione a tematiche che da sempre mi sono care come la disabilità. Forza Italia, ha fondato il centrodestra e oggi rappresenta quel "luogo politico" adatto, per chi come me vuole continuare a impegnarsi per la propria città. Ringrazio i consiglieri e il partito di Forza Italia di avermi accolto con entusiasmo e disponibilità, così come ringrazio i militanti della Lega con cui ho avuto modo di interagire in questi anni". "Desidero rivolgere al collega consigliere Fabrizio Ferrari, il benvenuto nel gruppo di Forza Italia del Comune di Arezzo - ha dichiarato il capogruppo consiliare Jacopo Apa - Forza Italia cresce anche nel Comune di Arezzo e conferma che il partito fondato da Silvio Berlusconi e guidato oggi da Antonio Tajani è sempre più attrattivo sui territori". "Ciò dimostra che siamo credibili e affidabili, perché siamo seri – aggiunge il consigliere comunale Mery Stella Cornacchini – . Una grande forza al centro della politica italiana, parte integrante del centrodestra".

"Mi fa piacere che Fabrizio Ferrari abbia scelto di unirsi alla nostra "famiglia politica" aderendo a Forza Italia e scegliendo di entrare nel gruppo consiliare di Arezzo - afferma il segretario provinciale Bernardo Mennini – Questo rafforzerà la nostra capacità amministrativa e istituzionale nel consiglio comunale e nel Comune di Arezzo, rendendo ancor più efficace l’azione politica di Forza Italia. Nella Provincia di Arezzo – continua Mennini – in occasione delle elezioni Europee abbiamo raggiunto il 7,15%. Pochi giorni fa alle elezioni provinciali abbiamo conseguito un’altra importante affermazione con l’elezione di Mery Cornacchini a consigliere provinciale. Siamo determinati, nel voler raggiungere risultati ancora migliori. Rappresentiamo, sempre di più, il punto di riferimento di quel mondo moderato, liberale, europeista e puntiamo a occupare lo spazio tra Elly Schlein e Giorgia Meloni, come ha affermato anche il nostro segretario nazionale Antonio Tajani".

Gaia Papi