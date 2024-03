"Alla Fratta servono i Nas". La frase choc di Castellani

"Se domani mattina arrivano i Nas, l’ospedale della Fratta chiude...". Lo ha detto Verusca Castellani, avvocato di Cortona e candidata a sindaco della lista Uniti a Sinistra. Parole choc pronunciate durante una diretta di ieri mattina su Radio Fly, ospite del giornalista Giuseppe Misuri con cui venerdì passato ha presentato il suo programma elettorale in vista delle elezioni amministrative di giugno.

"L’ospedale della Fratta non è sicuro: se si entra al pronto soccorso già si vedono delle cose che non vanno, non vanno proprio dal punto di vista della sicurezza", ha detto Castellani a metà dell’intervista quando si arriva a parlare del tema della sanità, di cui si occupa anche professionalmente.

Castellani non è entrata nel merito della sua netta presa di posizione ma ha aggiunto, ripetendolo due volte: "Dico queste cose con cognizione di causa".

Raggiunta al telefono da La Nazione, Verusca Castellani ha preferito non voler tornare sull’argomento, senza rilasciare altre dichiarazioni.

"Io credo che un sindaco che comunque ha dei poteri in conferenza dei sindaci può e deve andare in Regione – ha aggiunto Castellani durante l’intervista in cui al tema ha dedicato due minuti – ma non ha fatto niente nessuno, se ne sono semplicemente fregati: poi oggi però visto che siamo in campagna elettorale fa comodo dire ‘facciamo un Pronto soccorso bello’ ma non possono farlo perché non è competenza del sindaco".

"Sono dichiarazioni importanti ma non credo di poter essere smentita..." ha concluso Castellani dai microfoni di Radio Fly.

Luca Amodio