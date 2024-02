Alessandro Fiori concerto acustico a New Factory

Questa sera giovedì 22 febbraio dalle ore 21 a ingresso libero, appuntamento al centro giovani New Factory in via Masaccio 6 ad Arezzo, dove torna un ospite atteso: Alessandro Fiori con un piccolo, intimo, sorprendente e, perché no, assai accogliente concerto acustico spezza-settimana. L’occasione è di quelle giuste per stare bene e stare insieme, oltretutto, cosa non di poco conto, non ci sarà nessun biglietto da pagare. Ma attenzione però, che l’ingresso è garantito fino a esaurimento posti. Alessandro Fiori cantautore aretino classe 1976 contestualmente alla carriera musicale, porta avanti la carriera di pittore e scrittore collaborando, tra i tanti, con Tristan Honsinger ed Emiliano Baiocchi.

Attualmente si contano all’attivo cinque album da solista e innumerevoli altri lavori in studio con progetti storici del panorama indipendente italiano come Mariposa, Amore, Scudetto, Stres, Betti Bersantini e Craxi. Tra le collaborazioni spiccano Andrea Chimenti, Paolo Benvegnù, Dente, Levante e Brunori Sas.