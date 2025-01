Alberi sradicati e crolli. Sotto un’ora di tempesta

Grandine, vento, pioggia battente. Una tempesta quasi "perfetta" che ha sferzato la città e la provincia in una domenica mattina surreale. Perchè tutto è accaduto nel breve spazio di un’ora e alla fine, grandine, vento e pioggia, hanno lasciato campo libero al sole che ha portato un pomeriggio in odore di primavera. Clima impazzito, come spesso capita di dire, ma è bastata un’ora di bufera per mandare in tilt la viabilità e provocare una serie di danni: alberi abbattuti, rami volati per strada, e tutto "imbiancato". Un po’ come accade durante una nevicata. Ma in questo caso, è stata la grandine la protagonista di una mattinata tipicamente invernale.

Che ha messo a dura prova gli atleti della Ronda Ghibellina a Castiglion Fiorentino e in città - complice la potenza del vento - ha rovesciato due camion-vela adibiti alla promozione pubblicitaria. È accaduto nella zona Belvedere: un veicolo si è adagiato su un fianco e ha danneggiato al recinzione di una scuola. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco intervenuti in varie zone della città. Attimi di paura al Parco Pertini per un grosso albero sradicato dalla bufera che si è abbattuto in un’area dei giardini pubblici.

E nella zona del Luna Park il muretto di recinzione che costeggia la strada è stato danneggiato: la furia del vento ha provocato il cedimento dei blocchi, poi rotolati lungo il marciapiede. In provincia, particolarmente colpita la Valdichiana dove la tempesta ha lasciato il segno: campi e strade completamente imbiancati e molti automobilisti sorpresi dalla grandinata.

Lungo la Siena-Bettolle all’altezza del casello A1 Valdichiana si è verificato un incidente nel quale sono rimaste coinvolte due auto: fortunatamente senza feriti gravi. Viabilità rallentata anche lungo il tratto della Due Mari che collega Monte San Savino ad Arezzo. A Civitella violenta grandinata ha ricoperto in pochi minuti vicoli e piazze, regalando uno scenario davvero insolito. Tutto nell’arco di un’ora: una bufera che ha attraversato l’intera provincia. Solo nella tarda mattinata i primi segnali di attenuazione dell’ondata di maltempo. Poi nel pomeriggio è comparso il sole mentre lungo le strade della città, specie nella zona di via Romana e vi Chiarini, è rimasto un "tappeto" di rami spezzati, segno tangibile di una tempesta, quasi "perfetta".