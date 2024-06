Alberi abbattuti: "Un piano tagli ingiustificato"

SANSEPOLCRO

Allarme rilanciato sull’abbattimento degli alberi a Porta Fiorentina dalla lista civica "Adesso riformisti per Sansepolcro", che lamenta anche l’assenza di un piano di ripiantumazione. "Purtroppo – dice il capogruppo consiliare Michele Gentili – la situazione non è cambiata e ancora stiamo assistendo alla continuazione di quel piano di tagli, senza alcun progetto di compensazione". Il piano del 2022 prevedeva 26 alberi da abbattere complessivamente in città, di cui 21 in viale Vittorio Veneto (nella foto), 4 ai Giardini di Piero e una a Porta del Ponte.

"A oggi – rilancia Gentini – dobbiamo constatare che quella preoccupazione era quanto mai fondata, nonostante le promesse fatte dall’amministrazione che aveva assicurato una ripiantumazione entro l’anno 2023 che nessuno ha visto. Nel frattempo, continuano i tagli in funzione del progetto di riqualificazione del centro storico, senza però aver esplicitato né alla cittadinanza né in sede di consiglio comunale quale sia l’eventuale piano di ripiantumazione per salvaguardare il verde pubblico abbattuto. Allo stesso tempo, siamo testimoni di inopportuni e dannosi interventi di manutenzione alle piante ancora in piedi. Per esempio, a febbraio sono state capitozzate le piante di Viale Fatti. La capitozzatura è oramai da trent’anni ritenuta una pratica sconsiderata e dannosa. È quindi evidente che questo comportamento non solo danneggia il nostro patrimonio naturale, ma dimostra anche un disinteresse nei confronti dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini, mettendo a rischio la biodiversità locale e la bellezza e la storia del nostro paesaggio urbano".