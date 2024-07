Al via la preparazione pre campionato dell’Aquila Montevarchi

Arezzo, 23 luglio 2024 – L'Aquila Montevarchi ha ufficialmente dato il via alla preparazione per la nuova stagione calcistica. Ieri, i giocatori rossoblù si sono ritrovati allo stadio Brilli Peri di Montevarchi sotto la guida del nuovo allenatore, Nico Lelli. Questa sarà la prima stagione di Lelli al timone del Montevarchi, e il giovane tecnico, classe 1994, si è detto entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Durante il primo giorno di allenamenti, i calciatori hanno affrontato test atletici e prove fisiche iniziali, fondamentali per valutare lo stato di forma e stabilire un piano di allenamento efficace per le prossime settimane. "I primi giorni saranno dedicati a conoscersi," ha dichiarato Lelli, sottolineando l'importanza di creare un legame all'interno del gruppo fin da subito. Presenti ovviamente anche i membri dello staff tecnico rossoblù, così come i dirigenti della società e alcuni fedeli tifosi rossoblù, ansiosi di vedere i loro beniamini in azione.

Presenti oggi tutti i nuovi acquisti dell’Aquila Montevarchi: Emanuele Conti, Federico Ficini, Alberto Picchi, Alessandro Zhupa, Tommaso Carcani, Davide Sesti, Antonio Borgia, Lorenzo Vecchi, Andrea Orlandi, Christian Farini, Nicola Testoni, Sean Martinelli. Notizia di queste ore l’ingaggio di Mattia Saltalamacchia, centrocampista centrale classe 2005 nato a Pontassieve, e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e del Pisa. Il direttore sportivo Donello Resti ha espresso soddisfazione per la squadra attualmente a disposizione, pur indicando che c'è ancora spazio per eventuali nuovi acquisti che potrebbero rinforzare ulteriormente la rosa. Mentre il presidente dell'Aquila Montevarchi, Angelo Livi, ha condiviso le sue aspettative elevate per la stagione in arrivo, sperando in grandi risultati sia in termini di prestazioni che di crescita del gruppo. La preparazione atletica entrerà nel vivo nelle prossime settimane, con una serie di impegni amichevoli già programmati per testare sul campo la squadra. La prima partitella "in famiglia" si terrà giovedì 1 agosto a Mercatale, mentre domenica 4 agosto, alle ore 18, il Montevarchi affronterà il Trestina in un'amichevole che darà ai tifosi un primo assaggio sul campo della squadra della prossima stagione.

La rosa dei convocati per la preparazione Portieri: Conti, De Gennaro, Testoni. Difensori: Artini, Bigazzi, Farini, Ficini, Lucatuorto, Martinelli, Vecchi, Virgillito. Centrocampisti: Borgia, Cocci, D'alessandro, Nannini, Picchi, Saltalamacchia, Sesti. Attaccanti: Boncompagni, Carcani, Casagni, Ciofi, Croci, Orlandi, Priore, Rufini, Tommasini, Zhupa.