Al via il raduno pre campionato del Terranuova Traiana

Arezzo, 25 luglio 2024 – Oggi alle ore 18 , la Prima squadra del Terranuova Traiana si ritroverà allo stadio comunale Mario Matteini per dare il via alla prossima stagione 2024-2025, che vedrà il club biancorosso per la seconda volta nella sua storia prendere parte al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D. Dopo gli accertamenti di rito, la consegna del materiale tecnico e il briefing di benvenuto, ci sarà spazio per i primi test atletici del gruppo squadra che proseguiranno nella giornata successiva. La preparazione vera e propria sarà invece lunedì 29 e proseguirà fino a mercoledì 14 agosto. Il programma prevede nello specifico doppie sedute dal 3 al 14 agosto compresi, riposo giovedì 15 e venerdì 16, poi due doppie sedute il 17 e il 18, quindi da lunedì 19 verrà invece introdotta la settimana tipo, visto il turno preliminare di Coppa Italia in programma domenica 25 agosto.

La preparazione verrà alternata da 5 test-match. Sabato 3 agosto la prima amichevole stagionale sarà in programma in casa contro la Sangiovannese, poi il 10 agosto in trasferta allo stadio dei Pini di Foiano della Chiana. Terza uscita di nuovo al Matteini di Terranuova martedì 13 contro la Castiglionese. Quindi a Grassina mercoledì 21, il debutto ufficiale con il preliminare di Coppa Italia il 25 (tabellone e accoppiamenti da definire), infine l'ultima gara del precampionato il 28 agosto a Monte San Savino. Il primo settembre poi l'eventuale primo turno di Coppa (o altro amichevole, in caso di eliminazione nel preliminare), per arrivare a domenica 8 settembre con la prima giornata del campionato.