Arezzo, 24 giugno 2024 – Al via i lavori per realizzare il “Memorario”, il polo di interscambio ferro- gomma che nascerà nell’area che costeggia i binari della linea ferroviaria Arezzo-Firenze, l’odierna stazione degli autobus.

Tuttavia, per il tempo necessario alla realizzazione della nuova autostazione, occorre assicurare la prosecuzione del servizio pubblico riattivando gli spazi della ex-autostazione dei bus di viale Diaz attraverso lavori di riqualificazione dell’area. Pertanto, con ordinanza di polizia municipale n. 182/2024, sono state previste modifiche temporanee alla sosta e alla circolazione veicolare in viale Diaz e via Sante Tani (area ex-autostazione) per consentire detti interventi e garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Queste in particolare le misure previste: dalle ore 7.00 di giovedì 27 giugno alle ore 20.00 di venerdì 26 luglio 2024, e comunque fino alla fine dei lavori, è istituito divieto di sosta e di circolazione a tutti i veicoli nell’area dell’ex autostazione compresa tra viale Diaz e via Sante Tani, ad eccezione degli automezzi di proprietà comunale.

Sono inoltre previste limitazioni alla circolazione e alla sosta veicolare nelle suddette strade, in corrispondenza dell’impianto semaforico via Sante Tani-viale Diaz, limitatamente alle zone individuate dalla prescritta segnaletica stradale temporanea.