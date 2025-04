Al via da oggi i "Campi Museali Pasquali" nelle gallerie cittadine

Per le Festività Pasquali la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, il Museo dei Mezzi di Comunicazione, il Museo della Fraternita dei Laici e il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e Anfiteatro romano propongono, con un progetto didattico comune, i "Campi Museali Pasquali". I quattro musei rinnovano la loro sinergia per offrire a bambini fra i 6 e gli 11 anni l’opportunità di trascorrere una parte delle vacanze di Pasqua scoprendo ogni giorno un diverso luogo, attraverso percorsi, attività e laboratori scientifici e artistici. Stamani si parte dalle 9.30 alle 16:30, domani e il 22 aprile dalle 9.30 alle 13, i piccoli visitatori potranno confrontarsi con antico e moderno, comprendere civiltà e culture passate, imparare le tecnologie e gli strumenti della scienza della comunicazione e conoscere le tante storie che possono raccontare gli oggetti raccolti da un antiquario illuminato come Ivan Bruschi. Oggi i Campi inizieranno al mattino a Casa Bruschi, che proporrà laboratori creativi e giochi tematici per viaggiare attraverso il collezionismo, tecniche artistiche e culture lontane, alla scoperta degli interessanti oggetti raccolti da Ivan Bruschi, fondatore della Fiera Antiquaria di Arezzo. Nel pomeriggio le attività si sposteranno al Mumec, dove i bambini potranno realizzare un percorso alla scoperta della modernità e della tecnologia andando ad esplorare, con laboratori ludico-didattici, la storia della musica, del cinema e della comunicazione fra telegrafia e telefonia. Domani mattina sarà la volta del Museo della Fraternita dei Laici, dove, in occasione della mostra "Metamorfosi di stelle e mondi interiori" i bambini, attraverso laboratori creativi e manuali, utilizzando colori e materiali di recupero, conosceranno e poi rifletteranno sui temi della metamorfosi, delle fasi lunari e delle costellazioni. I campi si concluderanno il 22 aprile all’Archeologico dove i piccoli esploratori scopriranno un museo diverso dal solito, in cui le opere "prendono vita". Info: 0575354126.