Al via ad Arezzo il nuovo master sull’interpretariato in lingua dei segni in contesti multilingui

Arezzo, 23 novembre 2023 – Sono aperte fino al 1° dicembre le iscrizioni al nuovo master di I livello in Sign Language Interpreting in Multilingual Settings, promosso dal dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell'Università di Siena, sede di Arezzo, in collaborazione con la Mason Perkins Deafness Fund onlus.

Il master, attivato per la prima volta da questo anno accademico, mira a formare interpreti della lingua dei segni in grado di lavorare in contesti interculturali con più lingue parlate e segnate.

Il programma è rivolto agli interpreti di lingua dei segni che hanno già esperienza nell'interpretariato nella propria lingua dei segni nazionale e che desiderano approfondire le conoscenze e le competenze per svolgere attività di interpretariato e mediazione in contesti multilingui in cui entrano in gioco la lingua dei segni italiana (LIS), la lingua dei segni internazionale (International Sign, IS), l’inglese e l’italiano.

Il master incentiverà la conoscenza delle diverse comunità segnanti e permetterà di approfondire le competenze linguistiche, interculturali e giuridiche necessarie per l’interpretariato e la mediazione. Particolare attenzione sarà dedicata all’interpretariato in contesti specifici, tra cui zone di conflitto, situazioni di crisi umanitarie, mediazione per le organizzazioni internazionali ed europee.

Verrà inoltre dedicato un focus specifico per il potenziamento delle competenze della lingua inglese. Gli studenti impareranno attraverso attività di learning-by-doing, grazie all'immersione linguistica e a una pratica intensiva che consentirà di acquisire competenze sia linguistiche sia professionali, accompagnate da una solida base teorica.

I corsi saranno tenuti da docenti ed esperti provenienti da tutta Europa che garantiranno agli studenti una formazione altamente qualificata. Sono referenti per il Master le professoresse Silvia Calamai e Rosalba Nodari, docenti della sede di Arezzo.

Il bando, le modalità di iscrizione e il programma del master sono consultabili sul sito di Ateneo nella sezione post laurea: www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/sign-language-interpreting-multilingual-settings.