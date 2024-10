Al Vegni focus su nocciolo e irrigazione

L’irrigazione e la concimazione di precisione sono state al centro dell’incontro ospitato all’istituto agrario Vegni di Cortona. È qui che è stato impiantato un noccioleto sperimentale dove la società Netafim ha realizzato un moderno impianto di ferti-irrigazione, dotato di sonde wireless, centralina e software di gestione che permette di ottimizzare al meglio la gestione dell’acqua nell’ottica del risparmio idrico e della sostenibilità ambientale. Alla riuscita del convegno hanno contribuito l’associazione "Amici del Vegni", la società Netafim, Confagricoltura e Coagria Arezzo alla presenza di aziende agricole, tecnici, docenti e studenti dell’istituto Vegni. È stato Alberto Puggioni, responsabile agricoltura della società Netafim Italia, a spiegare i principi su cui si basa l’irrigazione di precisione e l’importanza che riveste nell’ottimizzazione delle produzioni attraverso l’analisi dei dati di potenziale idrico del terreno e l’individuazione del giusto momento, nonché della giusta dose di acqua da somministrare. Puggioni ha anche sottolineato l’enorme quantità di acqua necessaria nel ciclo di produzione degli alimenti, ed è quindi compito delle nuove generazioni razionalizzarne e ottimizzarne l’uso. Puggioni ha illustrato anche i vantaggi di avere anche un ferti-irrigatore che permette di effettuare concimazioni in periodi in cui gli elementi nutritivi sarebbero scarsamente assimilati dalle piante vista la mancanza di piogge. Tutto questo contribuisce a realizzare importanti aumenti di produttività dei noccioleti irrigati rispetto a quelli "in asciutta", oltre che ad un miglioramento qualitativo delle produzioni finali.