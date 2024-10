Al Teatro Verdi è in corso la campagna abbonamenti alla stagione teatrale 2024/25

Arezzo, 8 ottobre 2024 – Porte aperte al Teatro Verdi di Monte San Savino per la campagna abbonamenti alla Stagione Teatrale 2024/25. Per gli interessati a fermare il proprio posto in teatro per l’intera stagione – 8 spettacoli + 1 – c’è tempo fino a venerdì 11 ottobre mentre dal 14 ottobre saranno in vendita i biglietti per i singoli spettacoli.

L’inizio ufficiale della stagione, a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi, è fissato per martedì 22 ottobre con la prima nazionale di “Matteotti – anatomia di un fascismo” con Ottavia Piccolo e I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Seguiranno nell’ordine Stefano Fresi in “Dioggene” (sabato 23 novembre); Tommaso Ragno in “Una relazione per un’accademia” (domenica 8 dicembre); Alessandra Bedino, Teresa Fallai e Giulia Weber in “The Approach” (venerdì 10 gennaio); Luisa Cattaneo e Gabriele Giaffreda in “Un autunno d’agosto” in occasione del Giorno della Memoria (venerdì 24 gennaio); Luisa Bosi, Laura Croce, Sandra Garuglieri, Roberto Gioffrè e Francesco Mancini in “Le case del malcontento” (giovedì 6 febbraio); Caterina Guzzanti e Federico Vigorito in “Secondo lei” (venerdì 7 marzo); I Sacchi di Sabbia in “Pluto” (mercoledì 26 marzo).

Si ricorda che il costo dell’abbonamento in platea e palchi centrali I e II ordine è di € 90. Chi deciderà di abbonarsi avrà compreso nel costo dell’abbonamento la partecipazione all’evento di giovedì 19 dicembre dal titolo “Ototeman_What if” di e con Sofia Galvan e Stefania Menestrina legato al progetto “Note dinamiche”, un regalo agli abbonati da parte dei curatori della stagione che trasforma in 9 gli eventi a cui si potrà prender parte con il proprio abbonamento.

I biglietti per i singoli eventi saranno in vendita da lunedì 14 ottobre. I prezzi, contenuti, prevedono: per platea e I e II ordine palchi centrali intero € 16, ridotto € 14; III ordine e palchi laterali intero € 13, ridotto € 11. Lo spettacolo “Psycho show” avrà un costo d’ingresso di: intero € 10, ridotto € 8. Biglietti ridotti prevedono la carta Studente della Toscana, biglietto ridotto a € 8 per studenti universitari (il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta) e biglietto futuro under 30 in collaborazione con Unicoop Firenze a €8.

Ulteriori riduzioni: over 65, possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti), abbonati alle stagioni dei teatri della Rete Teatrale Aretina e Spettatori Erranti, soci Unicoop Firenze. Info e prevendite presso: Monte San Savino, Ufficio Cultura – Palazzo Galletti, tel. 0575 8177272, lunedì ore 15 – 18, mercoledì ore 10 – 13, giovedì ore 15 – 18; Arezzo, Officine della Cultura – via Trasimeno 16, tel. 0575 27961, dal lun. al ven. ore 10 – 13 e 15:30 – 18.