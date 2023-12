Al Pietro Aretino c’è "Natale in casa Burattini"

Il Festival "Briciole di Fiabe" organizzato da Nata teatro con il sostegno del Comune di Arezzo è diventato ormai un appuntamento fisso di Natale. Sotto la direzione di Cinzia Corazzesi, il cartellone di quest’anno prevede sei appuntamenti con spettacoli adatti a tutta la famiglia, di compagnie provenienti da tutta Italia. Il secondo spettacolo in programma sarà "Natale in casa Burattini" della compagnia Byalistock, ed andrà in scena sabato 23 dicembre alle 17 al teatro Pietro Aretino. Fagiolino e Sganapino e le altre maschere della tradizione sono al centro di questo atto unico con sketch brevi e dinamici attinti dal repertorio tradizionale del teatro dei burattini, rivisitato e attualizzato ai ritmi contemporanei. Un concentrato di risate in cui i due squattrinati protagonisti verranno trascinati in vicende al limite dell’impossibile, uscendone sempre vincitori grazie agli strafalcioni dialettali, alla loro ingenuità popolare e alle sonore bastonate che impartiranno agli avversari. Uno spettacolo recitato all’improvviso, alla vera maniera della Commedia dell’Arte, diverso ad ogni rappresentazione ma sempre ricco di duelli, inseguimenti e baruffe da risolvere a suon di bastonate.