Al Parco Pertini una panchina viola della Fibromialgia

Arezzo, 13 maggio 2024 – Una panchina viola all’interno del Parco Pertini.

E’ quella dell’AISF ODV (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica), fondata a Milano nel 2005 e presente ad Arezzo con una sua sezione territoriale, con sede presso la Misericordia.

E’ un’associazione “di malattia” senza finalità di lucro che riunisce pazienti, familiari, caregiver, personale sanitario e volontari a vario titolo, con esclusive finalità di solidarietà sociale, proponendosi di promuovere e sviluppare progetti che rispondano, nell’ambito dell’assistenza sanitaria, ai bisogni del malato fibromialgico.

AISF, insieme al Comune di Arezzo, Fondazione Comunità Arezzo e Misericordia di Arezzo, promuove l’iniziativa di sensibilizzazione sulla Sindrome Fibromialgia “Il nostro dolore merita riposo”.

La panchina, al parco Pertini, colorata dal Comune, ha lo scopo di dare ancor più visibilità all’iniziativa e chiedere di far uscire dall’invisibilità chi ne è affetto. La panchina è stata inaugurata domenica. "Con questa iniziativa intendiamo restituire dignità ai pazienti e al loro dolore, un dolore che merita riposo, ma anche e soprattutto ascolto e rispetto”.

AISF ODV lotta da molti anni per far conoscere la Fibromialgia e darle dignità. In particolare, sul territorio di Arezzo è presente con una sezione locale dal 2022. Il Comune di Arezzo ha già supportato molte nostre iniziative, standoci accanto e condividendo sia l’aiuto e il sostegno ai pazienti fibromialgici, sia le azioni di sensibilizzazione per il riconoscimento della patologia.