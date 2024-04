Al Galli la gara 1 dei quarti di finale

Arezzo, 29 aprile 2024 – Gara 1 dei quarti di finale è della Polisportiva Galli. La formazione di coach Garcia porta a casa la prima partita della serie, imponendosi nettamente contro Ponzano. In evidenza Marta Rossini con 25 punti e Nasraoui con 20 punti e 9 rimbalzi. San Giovanni Valdarno: Reggiani, Rossini, De Cassan, Bocola, Nasraoui Ponzano: Kirschenbaum, Mosetti, Pertile, Gobbo, Fiorotto CRONACA – Bocola apre la contesa, poi s’iscrivono a referto anche Rossini e Nasraoui per il 7-2 iniziale. Replica Gobbo (9-6) ma l’inerzia è tutta locale con Nasraoui e De Cassan a timbrare il 15-6. Fiorotto riavvicina le ospiti, obbligando coach Garcia al timeout immediato. Lazzaro e Mioni ridanno ossigeno con il primo quarto in archivio sul 21-14. Anche nel secondo periodo è Lazzaro ad andare subito a segno, ma Ponzano non ci sta e con Fiorotto e Volpato rientra pienamente a contatto sul 23-22. Nasraoui e Reggiani ricacciano lontano la Posaclima (30-22), mentre sono Reggiani prima e Bocola poi a dare la doppia cifra di margine sul 37-27. Distacco che non cambia e primo tempo che si chiude 42-32.

Nel terzo quarto Rossini e De Cassan allungano a più quindici (49-34 al 24′), con la Posaclima che trova buone cose da Pertile e Kirschenbaum (53-42). Finale di frazione tutta nel segno di Rossini e De Cassan: al trentesimo è 63-49. Negli ultimi dieci minuti il margine tocca anche diciannove lunghezze (Mioni 70-51), con il finale che serve solo a decretare il punteggio. Al PalaGalli termina 85-73.

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno – Posaclima Ponzano 85 – 73 (21-14, 42-32, 63-49, 85-73)