Al buio le strade intorno all’ospedale. Il disagio a San Donato senza soluzioni

AREZZO

Festa della Repubblica al buio per il quartiere San Donato. Le strade intorno all’ospedale sono finite di nuovo nell’oscurità lunedì 2 giugno. Si brancolava nel buio dall’accesso del Pronto soccorso all’ingresso dell’ospedale. I blackout si susseguono in questa zona della città ormai dal dicembre scorso. Nelle ultime settimane qui anche i tecnici del gestore elettrico per sostituire le centraline dei vari pozzetti di collegamento. Un intervento, sollecitato anche dall’amministrazione comunale dopo le numerose segnalazioni dei cittadini, che a quanto pare non è bastato a risolvere il problema che si ripresenta sistematicamente. Luci pubbliche a intermittenza quindi, che lunedì hanno lasciato al buio come accade da sei mesi a questa parte via Nenni, via Acuto, via di Vittorio, via Giovanni XXIII, via Craxi e tutte le varie strade accanto al nuovo parco Giuliani, l’area verde che si trova dietro al centro commerciale di Pescaiola.

A documentare la situazione è stato ancora una volta Ivo Brocchi (nella foto) in un video. Il direttore di Radio Fly infatti ne ha fatto una crociata dai microfoni dell’emittente. "Lunedì 2 giugno: sono le 22 di sera in zona San Donato e ad illuminare c’è solo la luce della segnaletica degli autobus, sullo sfondo una parte dell’insegna dell’ospedale, poi le luci del parcheggio coperto, ma il resto è al buio – spiega – si vedono solo i fari delle auto che transitano o le luci del semaforo, se non fosse per la luna saremmo al buio totale. Niente luce in tutta al zona dietro all’ospedale". L’illuminazione pubblica manca sia nel marciapiede che nella strada, in tutta la zona che va dall’ingresso del pronto soccorso al semaforo della pista degli elicotteri, fino all’ingresso dell’ospedale.

Angela Baldi