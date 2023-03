Agricoltura, un milione di giornate di lavoro Boom aziende in un anno: Coldiretti rilancia

Agricoltura e agroalimentare sono in buona salute. E’ la fotografia scattata ieri nel salone della Prefettura che ha ospitato il convegno organizzato e promosso da Coldiretti Arezzo e Vigneto Toscana: "L’importanza del lavoro nel settore agricolo ed agroalimentare in provincia di Arezzo". Un comparto che, nonostante pandemia e rincari, vanta circa 1300 aziende che assumono, per circa 988.751 giornate di lavoro, in aumento e circa 3000 lavoratori autonomi in provincia. Molti gli ospiti intervenuti, a cominciare dal prefetto Maddalena De Luca. Dopo i saluti del presidente di Coldiretti Lidia Castellucci e del direttore Raffaello Betti, Simon Pietro Palazzo per il Comune, la Camera di Commercio con il presidente Massimo Guasconi e il segretario generale Marco Randellini e il direttore di Coldiretti Toscana Angelo Corsetti, Romano Magrini della Confederazione nazionale Coldiretti ha calibrato l’intervento sulla normativa per il reclutamento di stagionali e sul nuovo sistema di prestazioni occasionali. Importanti contributi sono arrivati da Tiziana Nisini, vicepresidente della commissione lavoro della Camera, il direttore Inps Vittoria Ferrera che ha presentato numero di aziende, datori di lavoro, occupati e giornate lavorate. Il direttore Inail si è concentrato sui numeri di infortuni, malattie professionali e analisi dei settori dell’attività economica. Claudia Fedi per Coldiretti Toscana ha parlato del progetto "Fami Demetra". Conclusioni affidate al presidente di Coldiretti toscana Fabrizio Filippi: "Il nuovo sistema di prestazioni occasionali che sostituisce i vecchi voucher introduce una semplificazione burocratica per salvare i raccolti e garantire nuove opportunità di reddito".

Gaia Papi