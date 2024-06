Agnelli, voto bulgaro: "Vince il nostro modello". Brandi si ferma al 25%

Aveva detto che sarebbe stato un referendum ma è stato un plebiscito. Non c’è stata partita a Castiglioni. Supermario si porta a casa oltre il 75% dei consensi e travolge lo sfidante, Paolo Brandi. L’ex sindaco di Castiglion Fiorentino si ferma sotto al 25%: meno di un castiglionese su quattro ha votato la proposta del candidato di Rinascimento Castiglionese. Così per altri cinque anni a guidare il paese del Palio dei Rioni ci sarà Mario Agnelli (nella foto), ora al terzo mandato, che subito ha messo le cose in chiaro sventolando da Palazzo San Michele la bandiera di Libera Castiglioni. "Ce lo aspettavamo, ma non con questi risultati", è un po’ il verdetto unanime sotto la torre del Cassero, a cui fa eco Agnelli in primis. Alla fine Libera ha migliorato addirittura i dati del 2019, quando la lista ottenne il 73% dei consensi, risultato a che fu a sua volta superiore di quello di per sé netto del 2014. Insomma al di là di ogni rosea aspettativa.

La vittoria c’è stata (eccome) e il neoeletto sindaco a Palazzo San Michele, nella sala del consiglio comunale, ha voluto ringraziare i suoi concittadini e la sua squadra. Anzi come ha detto Agnelli il primo messaggio di congatulazioni con l’augurio a fare buon lavoro è stato proprio per lo sfidante nella corsa a Palazzo San Michele, Brandi. "Non abbiamo impostato una campagna elettorale sugli attacchi agli avversari, specie sul periodo del dissesto, e avremmo potuto farlo, sono argomenti superati: noi abbiamo voluto parlare del futuro, di un modello che è la nostra idea di Castiglion Fiorentino", ha detto Agnelli.

A trainare Libera Castiglioni ci sono le 762 preferenze da record di Devis Milighetti: il vice sindaco uscente è il più votato nel paese del Palio dei Rioni. Dietro di lui ci sono le 703 preferenze dell’assessore uscente al sociale Stefania Franceschini e le 614 di Francesca Sebastiani, assessore all’ambiente nella seconda giunta Agnelli. Seguono tra gli eletti, in ordine di preferenze, Beatrice Berti, Alessandro Concettoni, Sonia Ghezzi, Simone Gemini, Marco Meucci, Massimiliano Lachi, Carlo Landucci, Mario Paglicci Reattelli. Cinque invece i seggi in consiglio comunale per la lista di Rinascimento Castiglionese che a Palazzo San Michele rappresenterà l’opposizione. A guidarla ci sarà oltre Paolo Brandi, Danilo Serafini (risultato il più votato), Ferruccio Sereni, Filippo Bittoni e Antonella Bambini.