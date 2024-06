Agnelli è già al lavoro: "Giunta quasi pronta: scelgo i più preparati". Giovedì primo incontro

"Non sarà una giunta difficile da comporre e non mi farò né condizionare dalle preferenze, né da nessun’altro fattore". Parola di Mario Agnelli, da ieri l’altro confermato sindaco a Castiglion Fiorentino con cifre bulgare: più del 75% delle preferenze sono andate al candidato di Libera Castiglioni e alla sua squadra. Una vittoria schiacciante che ha travolto il candidato sindaco di Rinascimento Castiglionese, l’ex sindaco Paolo Brandi, che è rimasto fermo al 25%.

Agnelli sia sincero: aveva detto che sarebbe stato un referendum ma si immaginava un plebiscito?

"Non è stato un risultato inaspettato ma la soglia del 71% del 2019 non ci aspettavamo di superarla, onestamente".

Castiglioni rimane la città del Fair Play, il primo messaggio di congratulazioni lo ha ricevuto da Brandi...

"Confermo. Avevo il telefono spento ma alle tre e un quarto di lunedì, mi aveva chiamato e poi ho risposto ringraziandolo con un messaggio".

Davvero aveva il telefono spento?

"Sì, stavo facendo il prato, come mia consuetudine. Poi sono venuti a dirmi che sarei stato sindaco per altri cinque anni".

Una vittoria dedicata al Giommo, l’ex sindaco Girolamo Presentini...

"Mi sono rivolto a lui che politicamente mi ha fatto nascere, poi certo ci siamo anche scontrati, ma in questa sfida io nei fatti ho sconfitto i suoi avversari".

Altri cinque anni a Palazzo San Michele. C’è un’opera che vorrebbe lasciare da qui al 2029?

"Sono molto realista. Potremmo portare a termine delle opere iniziate con il PNRR mentre con le risorse del Comune, fatta eccezione per qualche bando che ci dobbiamo aggiudicare, è difficile preventivare grandi opere. Quindi avanti con i Macelli e la Spiaggina".

Adesso c’è da fare la Giunta, ma non sarà facile visti i tanti nomi "di peso" tra gli eletti… "E’ normale che qualcuno verrà incluso e qualcun’altro verrà escluso. Farò come ho sempre fatto, inserirò le persone in base alle loro attitudini, in base al progetto che ho in mente. Non mi farò condizionare da età, sesso o preferenze. Comunque lo dico: non sarà una Giunta difficile da comporre. E non accetto ingerenze da parte di nessuno, questo è chiaro".

Si va verso le riconferme degli assessori uscenti?

"Io parlerò con tutti, valuterò chi si è messo a disposizione, e poi tirerò le mie conclusioni".

Tra quanto annuncerà la Giunta?

"Giovedì incontrerò il Segretario comunale, mentre alle 8:30 il mio Gruppo Consiliare si ritroverà alla Chiesa del Gesù e poi metteremo in calendario tutte le scadenze.

Un commento su quello che è accaduto a Cortona?

"E’ la prova provata che il centrodestra unito vince, altrimenti rischia".

Domenica è Palio, chi sarà la madrina?

"La stiamo cercando, vediamo se uscirà un nome adatto".