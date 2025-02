Aggredita la ‘Iena’ Luigi Pelazza, botte durante l’intervista in Tv

Sansepolcro (Arezzo), 22 febbraio 2025 – Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Città di Castello sull’aggressione subita martedì 18 febbraio dal giornalista Luigi Pelazza che si trovava in Altotevere con una troupe televisiva per le riprese dei programmi Piranjat e Le Iene. L’aggressione è stata documentata da un video di 30 secondi diramato poi su Youtube (nel canale di “Piranjat“, il corrispondente albanese de “Le Iene“).

Ad aggredire Pelazza un cinquantenne di origine napoletana durante un’intervista girata nella zona di Selci (comune di San Giustino) all’interno di un appartamento. L’uomo è residente nel comune di Sansepolcro.

Il giornalista stava documentando un’inchiesta tra Albania e Italia (e si sarebbe mosso non solo nell’Altotevere, ma anche nella zona di Arezzo). La troupe del programma Piranjat, che svolge inchieste internazionali (come quella sulla “dolce vita” degli agenti italiani in Albania), era in zona per documentare un nuovo caso che coinvolge diverse persone tra Umbria e Toscana, in particolare il comune di Sansepolcro.

Durante l’incontro col cinquantenne e la relativa intervista, il giornalista e i cameramen sono stati improvvisamente aggrediti. L’uomo ha dichiarato, a microfoni aperti di non voler parlare, appellandosi ad alcuni video ed episodi pregressi, poi l’aggressione e diverse persone che intervengono per riportare la calma.

Contestualmente sono partite le indagini da parte dei carabinieri tese a fare chiarezza sull’aggressione, ma soprattutto sulle circostanze che l’hanno originata e che stanno alla base dell’inchiesta di Pelazza con relativi ed eventuali profili penali. Intanto le immagini, come detto già su Youtube, saranno trasmesse giovedì della prossima settimana su Piranjat e la successiva domenica, il 2 marzo, su Le Iene.