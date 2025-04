Aggressione ad agente polizia municipale, Ghinelli e Tanti: “Arezzo non tollera comportamenti illegali”

Arezzo, 15 aprile 2025 – “Piena solidarietà all'agente della polizia municipale di Arezzo rimasto ferito durante il controllo di ieri nei pressi della velostazione, vittima di una aggressione vile, subita nell'esercizio del suo dovere” così il sindaco Alessandro Ghinelli e il vicesindaco Lucia Tanti.

“Ogni forma di violenza nei confronti di chi è preposto a garantire la sicurezza e il rispetto delle regole è intollerabile e merita la più decisa riprovazione. Ringraziamo sentitamente gli agenti della polizia municipale per la loro professionalità e il loro impegno quotidiano a tutela della nostra comunità: Arezzo non tollera comportamenti violenti e illegali, per questo continueremo a lavorare con determinazione per garantire la sicurezza e il decoro della nostra città.

C'è da augurarsi che il lavoro costante e attento della nostra polizia municipale e in generale di tutte le forze dell'ordine trovi riscontro in percorsi altrettanto severi e rigorosi evitando che persone così siano a piede libero in tempi brevi mentre la soluzione più ovvia sarebbero punizioni esemplari e se, del caso, un rimpatrio immediato”.