Aggredisce vigilante del Conad con un macete, tunisino arrestato a Napoli dalla Mobile aretina

Arezzo, 24 febbraio 2025 – E’ stato preso ed arrestato a Napoli l’aggressore della guardia giurata, colpita con un macete.

E’ successo il 14 febbraio, quando un extracomunitario si era recato nel supermercato Conad di Via Guido Monaco, con l'intento di rubare alcuni generi alimentari, occultandoli nelle tasche del proprio giubbino.

L’uomo era stato scoperto dall’addetto alla sicurezza, il quale, alle casse self, invitava il cittadino extracomunitario ad estrarre quanto occultato in precedenza e procedere al pagamento dei generi alimentari non pagati.

Di tutta risposta l’uomo fermato dal vigilante buttava a terra quanto precedentemente nascosto e, spintonando l'addetto alla sicurezza al fine di allontanarsi dal supermercato senza conseguenze, gli rivolgeva diverse frasi minacciose, dicendogli che di lì a poco sarebbe tornato per fargliela pagare.

Il soggetto in questione raggiungeva a quel punto una rivendita di armi da taglio del centro cittadino per acquistare un lungo e affilato coltello da caccia. Subito dopo si recava nuovamente al supermercato dove, dopo essersi posto alle spalle dell’addetto alla sicurezza, brandendo il coltello con la mano destra, sferrava un fendente al capo dell’impiegato che, con prontezza, riusciva a deviare parzialmente il colpo, venendo tuttavia attinto comunque sul lato destro della fronte iniziando a perdere molto sangue.

L’aggressore a quel punto si allontanava, mentre l’addetto alla sicurezza veniva trasportato al pronto soccorso del San Donato con un profondo taglio sul lato destro del capo e veniva refertato con 10 giorni di prognosi. Dopo il primo intervento delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo, iniziavano le indagini da parte degli uomini della Squadra Mobile.

Attraverso la visione delle immagini riprese dai sistemi di video sorveglianza e diverse testimonianze rese da persone informate sui fatti, l’uomo veniva riconosciuto ed identificato in un soggetto extracomunitario di origini tunisine, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e giunto ad Arezzo da alcune settimane, già peraltro noto agli uffici investigativi.

In particolare, l’uomo veniva riconosciuto in sede di individuazione fotografica sia dall’addetto alla sicurezza aggredito all’interno del supermercato, che dal titolare della rivendita di coltelli presso la quale aveva acquistato l’arma da taglio dopo il primo tentativo di rapina andato a vuoto.

Attraverso la consultazione delle banche dati in uso alle forze di polizia, nonché attraverso attività tecnica delegata d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Arezzo, gli investigatori della Squadra Mobile riuscivano a giungere alla localizzazione dell’uomo che aveva lasciato Arezzo per rendersi irreperibile e raggiungere Napoli dopo vari spostamenti.

Qui gli uomini della Squadra Mobile di Arezzo, coordinati dal dirigente e giunti in città nell’immediatezza, ottenute informazioni circa la localizzazione dell’uomo, lo intercettavano nei pressi della Stazione di Napoli Centrale, provvedendo così a fermarlo e ad identificarlo.

Successivamente veniva accompagnato negli Uffici della Squadra Mobile di Napoli per essere sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici al fine di giungere ad una sua completa e certa identificazione. Gli accertamenti compiuti, confermavano l’identità del soggetto.

L’uomo è stato sottoposto a fermo d’indiziato di delitto da parte della Polizia Giudiziaria, vista la gravità dei fatti contestati (tentata rapina impropria, minacce aggravate e tentato omicidio), la pericolosità del soggetto, nonché il concreto e fondato pericolo di fuga dimostrato dalla volontà del ricercato di rendersi irreperibile e dalla circostanza che lo stesso risulta soggetto extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora.

Il fermato è ora nella Casa circondariale di Napoli Poggioreale. Peraltro, nel frattempo è stata disposta dal locale G.I.P. la misura della custodia cautelare in carcere.