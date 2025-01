Aggredirono uno straniero, tre minorenni denunciati

Arezzo, 15 gennaio 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Bibbiena hanno identificato e denunciato tre minorenni del Casentino, ritenuti responsabili di un grave episodio di violenza ai danni di uno straniero avvenuto il 9 novembre 2024 nei pressi di Bibbiena Stazione.

L’aggressione, condotta con la complicità di un soggetto maggiorenne, è avvenuta tramite minacce perpetrate con coltelli e bastoni, costringendo la vittima a fuggire per mettersi in salvo.

Le indagini, avviate immediatamente dopo la denuncia del fatto, hanno consentito di ricostruire l'accaduto e di risalire rapidamente all'identità degli aggressori, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza del territorio. I tre dovranno rispondere di concorso in minacce aggravate dall’uso di armi e detenzione di armi ed oggetti atti ad offendere.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, concordando con le risultanze investigative, disponeva un decreto di perquisizione nei confronti delle abitazioni dei tre minorenni. Le perquisizioni, effettuate alle prime ore dell’alba di sabato scorso, hanno portato al rinvenimento di una pistola replica priva del tappo rosso.

L’arma è stata sequestrata, e sono in corso accertamenti per verificare eventuali altri episodi di violenza riconducibili al gruppo. L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di fenomeni di violenza giovanile che hanno recentemente interessato il territorio e sono stati arginati con la costante attività di controllo svolta dalle forze dell’ordine.

Contestualmente all'esecuzione delle perquisizioni, i genitori dei minori sono stati formalmente invitati dall’Autorità Giudiziaria ad esercitare una più attenta vigilanza sui propri figli.