Affinati e Ceccarelli in Fortezza Storie di città e Silvio B. al Passioni

Maratona di autori oggi in Fortezza per la dodicesima edizione del Passioni Festival. La rassegna ideata da Marco Meacci è in programma ad Arezzo oggi e di nuovo il 4 luglio con il patrocinio della Fondazione Guido d’Arezzo. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Oggi la Fortezza si riempie di autori e ci sarà anche uno spazio dedicato a Vasari. Si parte alle 15,30 quando Eraldo Affinati presenterà il suo ultimo libro "Le città del mondo", edito da Gramma Feltrinelli dialogando con Andrea Matucci. Eraldo Affinati accompagnerà tutti gli ospiti del Passioni in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio tra le trecento città del mondo che ha raccolto nel suo libro. Città conosciute, sognate, inventate, tutte descritte ed evocate in brevi ritratti di grande concisione fantastica e affettuosa adesione sentimentale. L’evento sarà moderato dal giornalista Nicola Brandini. Alle 16,15 lettura del brano "Vasari: genio e regolatezza. Un dialogo impossibile" tratto dal libro "Genio e regolatezza nel Rinascimento", edito da Helicon Edizioni. La scrittrice e autrice Cinzia Della Ciana si alternerà nella lettura con Andrea Matucci, professore di Letteratura Italiana all’Università di Siena.

Ancora, oggi alle 16,30 il giornalista e scrittore Filippo Ceccarelli, editorialista di Repubblica, grande esperto di politica italiana e opinionista fisso ogni venerdì di Propaganda Live su La7, presenterà il suo ultimo libro "B. Una vita troppo", edito da Feltrinelli, che racconta le mille vite di Silvio Berlusconi. La più grande storia di potere degli ultimi 70 anni, raccontata da chi quella storia l’ha seguita per anni sui giornali - prima Panorama, poi La Stampa e infine Repubblica - e che adesso ha raccolto tutto in un unico volume. Passioni Festival tornerà poi il 4 luglio con Giobbe Covatta.

A.B.