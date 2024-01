Adesso è qui la città dell’olio

Laterina Pergine Valdarno entra ufficialmente nel circuito delle Città dell’Olio. Dal 1 gennaio il comune unico ha infatti aderito all’associazione nazionale che mette in rete tutti quei territori dello stivale in cui la produzione di olio rappresenta una vera e propria tradizione connessa a valori di carattere ambientale, storico e culturale. È il primo comune del Valdarno aretino a farne parte. Non è però una sorpresa. Il sindaco Jacopo Tassini aveva già posto le basi per raggiungere questo traguardo a novembre 2023, quando rese pubbliche le intenzioni dell’amministrazione comunale in un convegno organizzato all’interno della festa dell’olio di Pergine Valdarno, evento che ogni anno chiama a raccolta tutti i produttori della zona. Poi il 20 dicembre il Consiglio comunale ha approvato l’iscrizione all’associazione per valorizzare il principale prodotto tipico del territorio, vista la particolare vocazione olivicola di Laterina Pergine. Valorizzazione che corrisponderà anche ad un ritorno in termini di sviluppo economico e turistico, i cui frutti oggi si vedono ad esempio nella vicina Reggello. L’associazione nazionale Città dell’Olio ha come finalità principale quella di promuovere e tutelare il paesaggio olivicolo operando per una maggior tutela e conoscenza della qualità dell’olio extra vergine di oliva italiano con particolare riferimento alle denominazioni Dop e Igp. Ma non solo. Questa sinergia sarà capace di stimolare la diffusione della civiltà dell’olio anche attraverso raccolte museografiche e mostre permanenti della storia dell’olio, oltre che promuovere la cultura della dieta mediterranea, patrimonio culturale e immateriale dell’umanità Unesco.