Addio Roberto Verdelli. L’avvocato che amava il tennis e la Giostra

Si è spento ieri l’avvocato Roberto Verdelli. Figura notissima in città per l’attività professionale che ha condiviso per oltre vent’anni nello studio che ha fondato con Paolo Ammirati. Ancora più nota la sua passione per lo sport e per la Giostra del Saracino, di cui è stato magistrato. Nel 1971 e 1972 era stato campione toscano di tennis e poi dirigente di Junior Club, Tennis Arezzo e Panathlon. I funerali di Verdelli si svolgeranno in forma strettamente privata. È prevista una pubblica commemorazione alla Pieve il 27 gennaio alle 16.30.