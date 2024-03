Addio Illuminati, il re della frutta: "Vero sostenitore del km zero"

di Luca Amodio

Lutto nel mondo dell’economia aretina e in particolare nel settore dell’agricoltura. Si è spento ieri mattina Mario Illuminati, imprenditore della frutta e presidente onorario della Illuminati Frutta di Pieve al Toppo. Illuminati aveva 75 anni: a portarlo via una malattia pregressa. Personaggio di spicco a livello nazionale nel settore agroalimentare, Illuminati, nasce a Foiano della Chiana e prende in mano l’azienda di famiglia, fondata dal padre, il commendatore Duilio Illuminati negli anni ‘60. Negli anni ‘90 l’imprenditore foianese, insignito anche del titolo di cavaliere ufficiale, aveva apportato alla sua attività, collocata nel cuore della , varie elementi di ammodernamento nelle varie fasi del lavoro aziendale: dalla produzione, alla raccolta, fino alla conservazione e soprattutto alla commercializzazione della frutta, dando così impulso all’omonima azienda. Illuminati fu un mentore e sostenitore del "km zero", come ci racconta anche il figlio Francesco che abbiamo raggiunto telefonicamente: "Mio padre è stato un precursore – dice – a metà degli anni ‘90, in controtendenza rispetto al trend dell’economia mondiale che si avviava verso la globalizzazione, ha creduto per primo in Italia nei prodotti a "km0": è grazie a lui se oggi Illuminati frutta è un player a livello nazionale che dà lavoro a 170 addetti che diventano ben 300 nei periodi di punta stagionali". Ed è così che l’azienda fa il salto di qualità acquisendo una risonanza nel settore di caratura nazionale e acquistando grandi fette di mercato. "Grazie alla sua lungimiranza e attenzione verso il territorio – prosegue il figlio – mio padre aveva collaborato anche con gli atenei toscani, sia con l’Università degli studi di Firenze che con quella di Pisa, per portare avanti progetti di ricerca ma anche all’estero, portando così avanti consulenze nei vari ambiti dell’ortofrutticola". Illuminati lascia il figlio Francesco, presidente ed amministratore dell’azienda ("Ringrazio mio padre per avermi dato fiducia per mettermi alla guida di questa azienda modernissima"), la figlia Marianna, la moglie Patrizia e la madre Wanda. La camera ardente è stata allestita nella cappella dell’ospedale San Donato di Arezzo mentre le esequie si terranno oggi alle ore 16 in punto nel convento dei Frati cappuccini di Arezzo in via Redi. Commozione unanime e vicinanza all’imprenditore e all’uomo con messaggi di cordoglio che arrivano, anche sui social dove da ieri mattina si è sparsa la notizia, da tutti i comuni della vallata e in generale della provincia.