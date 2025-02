Addio all’imprenditore Menchetti. L’abbraccio alla famiglia del paese e la lettera del vescovo Migliavacca

Una folla commossa e numerosa ha salutato ieri pomeriggio nella chiesa di San Prospero a Montagnano l’imprenditore Santino Menchetti. Nel suo amato paese, a pochi passi dalla sua amata azienda il cui quartier generale è a Cesa, si è dunque tenuto l’ultimo saluto al fondatore della famosa azienda Menchetti, gruppo attivo nel settore delle forniture alimentari e ristorazione. In prima fila la moglie Santina, l’amore di una vita accanto ai figli Corrado e Marco e ai nipoti, oggi uniti nel dolore per la perdita della guida di famiglia. Accanto a loro i tantissimi collaboratori e le persone che hanno avuto il privilegio di incontrarlo e conoscerlo. Sono stati proprio i figli, in primis Corrado a ricordare papà Santino e il suo attaccamento al proprio territorio e anche alla squadra di calcio del Montagnano. Un ricordo affettuoso anche di lui come nonno premuroso e attento. Durante l’omelia è stata letta anche una lettera di saluto del Vescovo Andrea Migliavacca. Santi Menchetti, classe 1942, è stato un imprenditore stimato, il cui apprezzamento ha nel tempo varcato i confini della Valdichiana di pari passo all’espansione della sua impresa. Era la fine degli anni ‘40 e un giovanissimo Santi muoveva i primi passi all’interno del forno di famiglia inconsapevole che nell’arco di poco tempo avrebbe contribuito a trasformare il modo di produrre e vendere il pane, portando innovazione e passione in un mestiere che è sempre stato più di una semplice attività lavorativa, ma una vera e propria vocazione. Forte della sua dedizione, Santi ha continuato a essere una figura di riferimento per l’azienda e soprattutto per i figli Corrado e Marco che al suo fianco ne hanno contribuito all’enorme successo. In tanti lo ricordano oggi per la sua personalità genuina e il suo animo gentile oltre che per la sua dissacrante ironia. Era ancora oggi un faro per tutti coloro che lavorano con passione nella sua azienda. "La sua assenza lascia un grande dolore – ricorda sempre la famiglia - ma il suo esempio di forza, generosità e amore per il proprio mestiere resterà vivo nella memoria di tutti". Un’azienda solida e importante quella fondata da menchetti che oggi conta più di 5mila metri quadrati di area produttiva, più di 400 dipendenti e oltre 25 tra locali, punti vendita e franchising Nel 2023 la società ha ceduto una parte di ramo d’azienda, Il fondo Aksìa Capital V, attraverso la partecipata Valsa Group ha acquisito Menchetti Food, veicolo in cui è stato conferito il ramo di business dedicato ai prodotti surgelati di Panificio Menchetti. A sua volta, il Gruppo Menchetti ha investito nella nuova società creata con Valsa Group, dando vita a Menchetti Food, ovvero l’autostrada commerciale attraverso la quale l’azienda aretina veicola il suo prodotto di alta qualità sui mercati internazionali