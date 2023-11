Addio alla storica commerciante Rita Rinaldi. Personaggio indimenticato del rione Porta Romana

Il suo era diventato un volto familiare grazie all’attività che svolgeva. Cordoglio a Sansepolcro per la scomparsa di Rita Rinaldi vedova Bernacchi, avvenuta nella giornata di domenica scorsa. Rita ci ha lasciati all’età di 82 anni: molto conosciuta al Borgo, è stata apprezzata – oltre che per le sue doti umane e caratteriali – anche per essere stata per tanto tempo, negli anni ’80 e ’90, la proprietaria di una rinomata rosticceria situata all’ingresso nel rione di Porta Romana, in piazza Antonio Gramsci; un luogo che era mèta continua di moltissimi borghesi amanti della buona cucina fatta in casa, con l’inevitabile coda nei giorni di festa. I funerali sono in programma alle 14,30 di oggi in Cattedrale; ai figli Romeo, Massimo e Roberta le condoglianze da parte della nostra redazione.