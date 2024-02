Addetto all’accettazione per riparazioni auto

1 ADDETTO ALL’ACCETTAZIONE

Autofficina cerca un addetto alla ricezione clienti e alla gestione degli appuntamenti. E’ richiesta minima esperienza pregressa in mansione di segreteria o impiegatizi per servizi rivolti al pubblico e diploma scuola superiore. Oltre ad ottime competenze informatiche, conoscenza lingua Inglese e possesso patente B. Preferibile possesso anche della patente C. Lavoro full time, a tempo determinato. Sede del lavoro Sansepolcro. Codice: AR-214543. Scadenza: 15 febbraio.

1 ADDETTO BACK OFFICE

Azienda di installazioni impianti idraulici e riscaldamento cerca un addetto alle attività di back office per gestire gli appuntamenti e i rapporti con i fornitori. Si richiede dimestichezza con l’utilizzo del pacchetto office. Si offre contratto full time a tempo indeterminato. Sede del lavoro San Giovanni Valdarno. Codice: AR-214667. Scadenza: 16 febbraio.