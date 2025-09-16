Ad Arezzo l’attrice Carla Romanelli Crowther presenta il nuovo libro “Il vento seduttore”

Arezzo, 16 settembre 2025 – Venerdì 19 settembre alle 18.30 alla CaMu - Casa della Musica di Arezzo (Piazza Grande 1) l’attrice Carla Romanelli Crowther, originaria di Arezzo e protagonista della scena cinematografica e teatrale degli anni ’70,’80,’90 tra Italia e Stati Uniti, presenterà il libro “Il Vento Seduttore” (Bertoni): un viaggio nella Hollywood dei Seventies in un’ atmosfera irreale da sogno contrapposta a una cruda realtà da incubo, sconvolta da amori, baruffe e tradimenti.

Interverranno accanto all’autrice il presidente Forum Risk in Sanità Vasco Giannotti, l’editore Jean Luc Bertoni, l’arpista Elisabetta Stanghellini, i protagonisti della serie cult “Spazio 1999” Barbara Bain e Nick Tate e Ian Ogilvy, protagonista della serie “Il Ritorno del Santo”.

Dulcis in fundo, il messaggio del grande attore Franco Nero al quale è stata riconosciuta la stella sulla Walk of Fame di Hollywood. “Trasportati dal “Vento Seduttore” incontreremo le celebrità di quei tempi - spiega Carla Romanelli Crowther - come Gregory Peck, Kirk Douglas, Charlie Chaplin e Jean Renoir, Roman Polanski, Sidney Poitier e Woody Allen.

Conosceremo da vicino i sapienti della storia come Il Maestro di color che sanno, l’etruscologo Arcangelo Michele Migliarini e l’egittologo Francois Champollion che, mai rivali, unirono i loro “cari studi” per farne dono all’umanità. Su tutti, il mitico critico del New York Times, mio suocero Bosley Crowther”.