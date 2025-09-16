L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Arezzo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortale ScandicciAuto nel burroneRissa SpeziaGiovane rapinato FirenzeFranco LigasElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaAd Arezzo l’attrice Carla Romanelli Crowther presenta il nuovo libro “Il vento seduttore”
16 set 2025
REDAZIONE AREZZO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Ad Arezzo l’attrice Carla Romanelli Crowther presenta il nuovo libro “Il vento seduttore”

Ad Arezzo l’attrice Carla Romanelli Crowther presenta il nuovo libro “Il vento seduttore”

Un viaggio nella Hollywood degli anni ’70 tra amori, tradimenti e celebrità

La locandina dell'evento

La locandina dell'evento

Arezzo, 16 settembre 2025 – Venerdì 19 settembre alle 18.30 alla CaMu - Casa della Musica di Arezzo (Piazza Grande 1) l’attrice Carla Romanelli Crowther, originaria di Arezzo e protagonista della scena cinematografica e teatrale degli anni ’70,’80,’90 tra Italia e Stati Uniti, presenterà il libro “Il Vento Seduttore” (Bertoni): un viaggio nella Hollywood dei Seventies in un’ atmosfera irreale da sogno contrapposta a una cruda realtà da incubo, sconvolta da amori, baruffe e tradimenti.

Interverranno accanto all’autrice il presidente Forum Risk in Sanità Vasco Giannotti, l’editore Jean Luc Bertoni, l’arpista Elisabetta Stanghellini, i protagonisti della serie cult “Spazio 1999” Barbara Bain e Nick Tate e Ian Ogilvy, protagonista della serie “Il Ritorno del Santo”.

Dulcis in fundo, il messaggio del grande attore Franco Nero al quale è stata riconosciuta la stella sulla Walk of Fame di Hollywood. “Trasportati dal “Vento Seduttore” incontreremo le celebrità di quei tempi - spiega Carla Romanelli Crowther - come Gregory Peck, Kirk Douglas, Charlie Chaplin e Jean Renoir, Roman Polanski, Sidney Poitier e Woody Allen.

Conosceremo da vicino i sapienti della storia come Il Maestro di color che sanno, l’etruscologo Arcangelo Michele Migliarini e l’egittologo Francois Champollion che, mai rivali, unirono i loro “cari studi” per farne dono all’umanità. Su tutti, il mitico critico del New York Times, mio suocero Bosley Crowther”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata