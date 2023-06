Ad Arezzo arriva la notte bianca dello shopping

Arezzo, 29 giugno 2023 – Centro pedonale, musica, negozi aperti fino a mezzanotte e tantissimo divertimento.

Shopping Sotto le Stelle, la notte bianca degli acquisti, è pronta a tornare nel centro storico di Arezzo con un carico di iniziative che si estenderanno per tutta la serata di giovedì 6 luglio, primo giorno di saldi estivi.

L’evento, giunto alla quattordicesima edizione e organizzato dalla Confcommercio delle province di Firenze-Arezzo con il patrocinio del Comune di Arezzo, il contributo di Banca Popolare di Cortona e Toscana Promozione Turistica nell’ambito di progetti a sostegno dei centri commerciali naturali e la collaborazione della Fondazione Arezzo Intour, animerà le strade e le piazze della città fino a mezzanotte con aperitivi, dj set, musica dal vivo, balli di gruppo e tante attività all’aria aperta.

I dettagli della serata sono stati presentati oggi (giovedì 29 giugno) durante la conferenza stampa organizzata negli spazi del locale Al Fogher Classic in Corso Italia ad Arezzo: “Quest’anno, in via del tutto straordinaria, i saldi cadranno il primo giovedì di luglio – spiega il direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo Catiuscia Fei – c’è stata la volontà a livello regionale, infatti, di non anticipare troppo la partenza degli sconti che sarebbero caduti sabato 1° luglio.

La partenza infrasettimanale non cambia nulla rispetto al format ormai consolidato di Confcommercio, ovvero unire lo shopping all’intrattenimento. C’è un cauto ottimismo su quelle che potranno essere le vendite nei primi giorni di ribassi, fiduciosi che Shopping Sotto le Stelle possa contribuire a portare tanta gente in centro per fare l’acquisto giusto nel negozio del cuore”.

“La notte bianca da sempre sancisce l’avvio dei saldi estivi e come amministrazione non possiamo mancare a questo appuntamento – commenta l’assessore alle attività produttive del Comune di Arezzo Simone Chierici – anche quest’anno abbiamo dato il nostro sostegno alla causa concedendo il blocco del traffico su tutta via Roma e via Crispi dove si potrà cenare all’aperto e organizzare spettacoli di ballo, senza dimenticare che il venerdì e il sabato scatterà l’area pedonale dalle 19 alle 24.

Possiamo dire che quello che ci aspetta è un vero e proprio super weekend. Le imprese hanno bisogno di eventi del genere per dare ossigeno a tutta la filiera del commercio, ma anche la città stessa perché il divertimento, lo spettacolo e ogni forma ludica portano energie positive che poi ricadono su tutta l’economia locale”.

“La banca è a fianco di Confcommercio da tanti anni, soprattutto per eventi come Shopping Sotto Le Stelle che coniugano l’attività commerciale pura con l’intrattenimento. Questo connubio crea socialità e attrae tante persone in città, centrando perfettamente l’obiettivo della manifestazione: portare il cliente dentro il negozio” ha concluso Roberto Calzini, direttore Generale Banca Popolare di Cortona.

Ad Arezzo, in occasione di Shopping Sotto le Stelle, saranno oltre 300 le attività commerciali e ricettive aperte, pronte ad accogliere migliaia di cittadini, turisti e avventori che desiderano acquistare capi di abbigliamento e oggetti preferiti a prezzi scontati in una cornice di svago e divertimento.

In piazza Sant’Agostino è in programma dalle ore 20 la Notte dei Colori, iniziativa promossa con il contributo di Conad e Tserve che vedrà, allo scoccare delle 22:00, una danza a tempo di musica di oltre 2000 palloncini. Ad animare la piazza l’intramontabile Enzo Scartoni con il suo Music Show con una selezione musicale che intratterrà grandi e piccini per tutta la notte.

Spettacoli e balli di gruppo, invece, animeranno piazza San Jacopo con la Fiesta Latina di Salsa Na Mà: dalle 20 alle 24 il pubblico presente potrà assistere ad un saggio degli allievi e allieve della scuola, ma anche ballare e divertirsi con i ritmi latini sensuali e coinvolgenti. Il ballo sarà protagonista anche in via Roma, davanti ai Portici, con gli spettacoli latini a cura di PJ School, la scuola del maestro Paul Jordan.

Via Crispi e via Roma, come ogni anno, saranno completamente chiuse al traffico per fare spazio alle “cene sotto le stelle” organizzate dai ristoratori che disporranno i tavolini all’aperto per cenare fuori.