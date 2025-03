Acqua, una risorsa da custodire. Le regole per non sprecarla

L’acqua, considerata la risorsa rinnovabile per eccellenza, è un bene prezioso ed è essenziale per ogni essere vivente sulla Terra. Il nostro corpo è infatti formato per la maggior parte da acqua, che è l’ingrediente principale del sangue delle cellule e rappresenta circa il 65 per cento del nostro peso corporeo.

Inoltre, è strettamente legata al nostro benessere fisico, poiché partecipa a numerosi ruoli vitali: è coinvolta nella digestione, nell’assorbimento dei nutrienti, nella regolazione della temperatura corporea, nella produzione di saliva, nella rimozione dei rifiuti attraverso l’urina e il sudore. L’acqua è dunque indispensabile per la nostra salute: bere acqua serve per mantenere sani gli organi e sostituire i liquidi che perdiamo a causa della respirazione. Per mantenerci in forma dovremmo bere almeno due litri d’acqua al giorno.

Esistono due tipi di acqua: frizzante e naturale, quest’ultima è quella che fa meglio all’intestino. Ci sono tante marche di acqua nel mondo, noi abbiamo fatto una piccola indagine interrogando i nostri genitori che provvedono alla spesa alimentare per la famiglia. Nella nostra piccola indagine condotta tra le mura domestiche, abbiamo scoperto che le marche di acqua più famose e gettonate sono: San Pellegrino, San Benedetto, Sant’Anna, Ferrarelle e Acqua Lete, ma la più acquistata, almeno stando alla nostra ricerca, è l’acqua San Pellegrino.

L’acqua svolge un ruolo altrettanto importante per l’ambiente attorno a noi. Come l’organismo dell’uomo, così anche la Terra è ricoperta principalmente da acqua (circa il 71 per cento) ed essa è fondamentale per mantenere in salute tutto l’ecosistema del nostro pianeta: non solo gli uomini e gli animali, ma anche le piante e il clima. Tutto quello che ci circonda, in larga parte, è composto da acqua.

Tuttavia, è bene tenere presente che l’acqua non è infinita: bisogna salvaguardarla in natura, evitando sprechi e contaminazioni delle falde acquifere sotterranee che possono danneggiare gli ecosistemi, con effetti negativi sulla fauna e sulla flora. E la prima cosa che possiamo fare noi, è impernarci nella pratica quotidiana a non sprecare l’acqua, un bene sempre più prezioso, considerando anche il surriscaldamento del pianeta.

L’acqua è quindi una risorsa fondamentale per il nostro pianeta e va custodita come bene primario per la nostra sopravvivenza: facciamo attenzione a come la usiamo, ricordandoci sempre quanto sia indispensabile!