Acli, il concorso "Un presepe al giorno" oggi premia le scuole

Il concorso "Un presepe al giorno" premia le scuole. Le Acli di Arezzo annunciano i vincitori della quinta edizione dell’iniziativa collegata alle festività natalizie dove un posto di rilievo è spettato agli alunni e alle alunne di istituti di diverso grado che hanno meritato ben tre dei cinque riconoscimenti in palio, ricevendo apprezzamenti per la creatività, la manualità e la riflessione collegati al racconto della Natività.

Il concorso ha registrato la partecipazione di bambini, ragazzi e adulti da ogni zona d’Italia che hanno inviato le fotografie di circa quaranta presepi realizzati tra case, scuole, parrocchie o circoli e, tra questi, una giuria ha individuato i più meritevoli che saranno premiati nel corso di una cerimonia in programma stamani alle 10 al circolo di Pratantico.

Il primo premio in assoluto è spettato a Laura Bianchini di Capolona per il suo presepe di stretta attualità dal titolo "L’amore vince su tutto" che, realizzato su una cassa portamunizioni originale della Seconda Guerra Mondiale, accompagna in un percorso che parte dalle distruzioni e dalle macerie collegate ai conflitti, passa dal dramma dei profughi e termina con il messaggio di speranza e di pace della Natività.

Il riconoscimento per il "Miglior presepe realizzato dai bambini" è spettato alla scuola primaria "Arcobaleno" di Badia al Pino per l’opera "Dopo un lungo viaggio, Giuseppe e Maria trovano riparo sotto la rocca di Civitella" che, realizzata a mano, crea un legame tra la nascita di Gesù e il territorio.

Un premio anche alla scuola secondaria di primo grado "Cesalpino" per il presepe inclusivo interamente ideato e costruito dagli alunni, con un riferimento al Kenya dal momento che la scuola tiene una corrispondenza in lingua inglese con il collegio "Carlo Liviero" ad Embu delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore e con una spiegazione del lavoro in codice braille.

Il presepe allestito nel piazzale della parrocchia di Pratantico dalle Acli è il "Miglior presepe realizzato in una parrocchia o in un circolo".