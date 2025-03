Aci, tutti i campioni protagonisti in passerella

AREZZOL’Aci ha celebrato i suoi campioni. Domenica si è svolta la premiazione del Campionato sociale Aci Arezzo 2024, un momento di celebrazione per i campioni aretini, che hanno dimostrato passione, talento e dedizione nel corso della stagione agonistica 2024. L’evento ha inoltre confermato il ruolo dell’Automobile Club Arezzo come punto di riferimento per il motorsport locale, impegnato a valorizzare e sostenere i talenti del territorio. Tanti gli appassionati, intervenuti per rendere omaggio ai piloti aretini che si sono distinti nella stagione agonistica appena conclusa. La cerimonia ha avuto inizio con un caloroso benvenuto da parte del vice presidente di Aci Arezzo, Teodoro Manfreda e della direttrice Silvia Capacci che hanno espresso la loro profonda soddisfazione per gli straordinari risultati ottenuti dal movimento sportivo automobilistico aretino. Manfreda, inoltre, ha sottolineato l’impegno costante dell’Aci nel sostenere e promuovere il settore sportivo, riconoscendone il ruolo cruciale come volano per lo sviluppo turistico ed economico del territorio. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla commissione sportiva provinciale, per la passione e la dedizione dimostrate nel supportare le numerose attività dell’Automobile Club. La serata, condotta dal delegato sportivo Paolo Volpi e dal presidente della commissione sportiva Luigi Caneschi, ha visto anche la partecipazione delle istituzioni, tra cui il presidente del Coni di Arezzo Alberto Melis, l’assessore allo sport e politiche giovanili del comune Federico Scapecchi, la consigliera provinciale Valentina Vaccari, il presidente del Panathlon Club Mario Fruganti e la dirigente della direzione compartimentale centro Aci Alessandra Rosa. Insieme, hanno consegnato i riconoscimenti ai 60 sportivi premiati.