Accademia Petrarca. Letteratura e psicoanalisi in primo piano

Tornano gli appuntamenti con l’Accademia Petrarca di lettere arti e scienze che si svolgono alla Casa del Petrarca in via Dall’Orto 28 ad Arezzo. Oggi sabato 13 aprile, alle ore 17, la dottoressa Alessandra Ginzburg, psicoanalista con funzioni didattiche della Società italiana di Psicoanalisi e membro dell’International Psychoanalitic Association, e Francesco Botti, personalità eclettica, attore, scrittore e cofondatore e direttore artistico dell’associazione culturale Spazio Seme – Arti in Movimento, Centro Artistico Internazionale ad Arezzo, discuteranno su Letteratura e psicoanalisi: un rapporto su cui riflettere. Appuntamento all’Accademia Petrarca di Arezzo. Verranno approfonditi i temi dell’influenza che la letteratura può avere sul pensiero e sul lavoro psicoanalitico e della letteratura intesa come potente strumento di narrazione delle emozioni e dei sentimenti che animano gli scenari della psiche. Venerdì 19 aprile, alle ore 17,30, il socio professor. Federico Riccardo Casci parlerà sul tema Herbert J. L. Hinkler: il pioniere del volo e la sua tragica morte nel 1933 sul Pratomagno. In occasione dei 90 anni dalla morte di Hinkler in Pratomagno dove cadde il suo velivolo, viene presentato il profilo di questo famoso aviatore e sono discusse le cause del fatale incidente.