Aboca assume 10 manutentori

Aboca, l’azienda di Sansepolcro specializzata nella realizzazione di prodotti terapeutici naturali e biodegradabili, offre opportunità lavorative per addetti alla manutenzione dei macchinari con tecnologia farmaceutica. "Offriamo opportunità per 10 nuovi addetti nell’area della manutenzione degli impianti di produzione. Inserimenti necessari per fronteggiare l’aumento dei volumi di vendita e garantire la business continuity della nostra azienda che da sempre unisce tecnologia all’avanguardia e natura, nel rispetto dell’ambiente" – dichiara l’amministratore delegato Massimo Mercati. "Per i profili che cerchiamo è preferibile che siano in possesso di diploma tecnico e dovranno occuparsi della manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria dei macchinari per risolvere problematiche di tipo elettronico e meccatronico" – dichiara il direttore HR Antonio Guarrera - "Le figure richieste dovranno effettuare controlli periodici sui macchinari secondo i programmi di manutenzione previsti e proporre azioni di miglioramento dello stato delle attrezzature e degli ambienti produttivi. A queste figure offriamo contratti a tempo indeterminato e l’alloggio gratuito per 12 mesi. Per inviare la propria candidatura, visitare il sito https://www.aboca.com/it/azienda/lavora-con-noi/. Aboca si occupa di cura della salute con prodotti terapeutici 100% naturali e biodegradabili nel rispetto dell’organismo e dell’ambiente. L’azienda nasce nel 1978 a Sansepolcro con l’obiettivo di ricercare nella complessità della natura le soluzioni per la cura delle persone. Oggi conta più di 1.800 dipendenti ed è presente in 26 Paesi. Grazie a una piattaforma di ricerca guidata dai principi della Systems Biology e della Systems Medicine, Aboca sviluppa prodotti secondo i criteri della Evidence Based Medicine.