Abbazia di Soffena, il concorso per la creazione del personaggio guida Concorso per creare una mascotte educativa all'Abbazia di San Salvatore a Soffena coinvolge scuole primarie di Castelfranco Piandiscò. Bambini visitano l'Abbazia per ispirarsi e partecipare attivamente al progetto. Valutazione degli elaborati e premiazione il 19 maggio.