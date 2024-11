Abb, 33 licenziamenti via mail. Oggi si tratta su "cassa" e uscite

"L’auspicio è che il mercato dell’elettrico si riprenda per far tornare ad essere importante il sito Abb di San Giovanni". Lo ha detto il sindaco della città del Marzocco Valentina Vadi, facendo il punto della situazione dopo l’Ufficio di presidenza del Consiglio comunale che si è tenuto martedì sera alla presenza delle segreterie provinciali di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil sulla crisi Abb E-Mobility. È stato un incontro di approfondimento e di conoscenza in vista del nuovo vertice tra sindacati e proprietà che si terrà questa mattina. "Abbiamo appreso direttamente dai sindacati - ha spiegato Vadi - quella che è la situazione attuale e l’incontro con l’azienda verterà sull’apertura che è stata data riguardo alla possibilità di trasformare i 33 licenziamenti in ammortizzatori sociali e di prevedere uscite incentivate per i lavoratori. Noi auspichiamo che si vada in questa direzione e che l’azienda chiarisca qual è il piano industriale e la strategia legata al sito di San Giovanni Valdarno". Il primo cittadino ritiene si debba aprire un tavolo in Regione, ma lascia la scelta alle sigle sindacali, essendo una loro prerogativa. Valerio Fabiani, il consigliere per il lavoro e le crisi aziendali di Eugenio Giani, è pronto a parlarne. "L’apertura è evidente - ha chiosato il sindaco - ma si tratta pur sempre di una multinazionale a base finanziaria quotata in borsa che non si muove secondo le logiche dell’imprenditoria locale che conosciamo". Dopo l’incontro di questa mattina, alle 15 si terrà il Consiglio comunale e nell’occasione San Giovanni Civica presenterà due mozioni, una per aprire un tavolo istituzionale e l’altra per tenere una seduta aperta del parlamentino di fronte ai cancelli della fabbrica. "Siamo convinti che in questo modo si possano creare condizioni di condivisione atte ad affrontare al meglio questa sfida nell’interesse della nostra comunità" ha fatto sapere il gruppo guidato da Lisa Vannelli. Nelle stesse ore, a Montevarchi, veniva approvata all’unanimità dal Consiglio comunale una risoluzione a sostegno dei lavoratori di Abb E-Mobility, esprimendo allo stesso tempo preoccupazione poiché "ad oggi non è stata data alcuna conferma sul ritiro degli esuberi". Il documento finale, sottoscritto da tutti i capigruppo dopo un vivace dibattito, ha impegnato il sindaco di Montevarchi a farsi portavoce "presso la Conferenza dei sindaci per l’attivazione urgente di un tavolo di confronto con governo, regione, azienda e parti sociali, affinché si faccia chiarezza sulle reali intenzioni dell’azienda sui posti di lavoro, con il ritiro definitivo dei 33 licenziamenti annunciati e, soprattutto, per avere risposte certe sui piani di produzione e di investimento futuri".