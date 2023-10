A1, va in arresto cardiaco: defibrillato tre volte, lo salvano

Arezzo, 10 ottobre 2023 – Va in arresto cardiaco, defibrillato tre volte viene salvato.

I mezzi dell’emergenza urgenza della ASL Tse ieri sono intervenuti alle 20.15 in A1 in direzione sud (tra i caselli di Arezzo e Monte San Savino) per soccorrere un autista di un mezzo pesante, un uomo di 60 anni, colpito da arresto cardiaco.

Sono intervenuti l’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, automedica di Arezzo e la Polizia Stradale.

L’uomo, dopo essere stato defribillato tre volte, è stato trasportato in codice rosso al San Donato.