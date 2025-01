A Vicenza appuntamento con T.Gold . Le ultime tecnologie per la gioielleria

A Vicenza ‘T.Gold’, le ultime tecnologie per la gioielleria. Dal 17 al 21 gennaio in contemporanea con Vicenzaoro January torna “T.Gold”, rassegna dei macchinari e delle tecnologie all’avanguardia per la lavorazione dei gioielli. Organizzato da Italian Exhibition Group in contemporanea con Vicenzaoro January, T.Gold riunirà 170 aziende da 16 Paesi, con l’eccellenza del Made in Italy e il 40% di espositori esteri, tra cui Germania, Turchia, Svizzera, Stati Uniti e Regno Unito. Torna anche il Jewellery Technology Forum (Jtf), organizzato da Ieg in collaborazione con Legor Group, che offrirà una panoramica sulle tendenze future e le sfide del settore. T.Gold risponde a una domanda che spazia dai macchinari multifunzione, per ottimizzare la lavorazione dei materiali preziosi, a soluzioni customizzate per produzioni di nicchia che esaltano l’artigianalità e il design, fino ad attrezzature e utensili per banchi da lavoro e laboratori orafi. Sei le categorie della rassegna: trattamenti delle leghe e galvanica, tecnologie per la prototipazione e la produzione digitale, lavorazioni meccaniche avanzate, montaggio e tecniche di saldatura, processi di affinazione e recupero, strumenti per la finitura e l’utensileria.