A tutto kart (elettrico) Due giorni allo stadio per imparare le regole

Oggi e domani il piazzale dello Stadio ospiterà l’iniziativa dell’Aci "Karting in piazza". L’area della struttura sportiva si trasformerà così in un laboratorio di formazione ed educazione al rispetto delle regole per giovani e promettenti allievi. La parte teorica focalizzerà l’attenzione dei bambini sui valori dello sport e sulle nozioni fondamentali del codice della strada, della sicurezza e del rispetto delle regole in generale, nello sport come sulla strada. Poi sarà la volta della pratica a bordo di kart elettrici.