A tutto Carnevale. Orciolaia in pista. Festa all’Artistico

Tempo di Carnevali per una domenica tra corsi mascherati, carri allegorici e coriandoli. Ad Arezzo oggi è in programma la seconda uscita in via Fiorentina per lo storico Carnevale dell’Orciolaia, un evento organizzato con il patrocinio del Comune di Arezzo. Il pomeriggio sarà accompagnato dalla musica live del trio Beppe, Marco, Roby. Spazio inoltre al Baby Circus con Manuel Events e l’animazione per bambini. Ci saranno street party, gazebo per il tiro al barattolo, freccette, tiro al bersaglio, il gioco dell’oca gigante, trucca bimbi, palloncini modellabili, baby dance e le bolle di sapone giganti. Appuntamento oggi pomeriggio anche con il laboratorio misterioso di Wondy e la pozione magica. La festa sarà nella parte compresa tra la ferrovia e il semaforo che incrocia la tangenziale urbana. In arrivo il carro gigante di Masha e orso, quello di Tom e Jerry, e il nuovo carro dedicato a re Carnevale che ha debuttato quest’anno. E poi, trenini, macchine a pedali, trampolieri. Il trenino del carnevale dell’Orciolaia è pronto a tornare in piasta anche martedì 4 marzo per la festa in programma in piazza Sant’Agostiuno ad ingresso gratuito organizata da Confersercenti e Confcommercio con i negozianti della zona. In arrivo trenino, maschere, giocolieri, spettacoli e divertimento per tutti i bambini dalle 15,30 alle 19. Una festa gratuita a misura di famiglie che vedrà la presenza oltre al trenino del carnevale aretino dell’Orciolaia, anche delle maschere Disney da Minnie a Topolino, Paperina e Paperino, Pluto e tantissimi altri personaggi dei cartoni e quelle barocche del carnevale dei Figli di Bocco, oltre allo spettacolo dell’associazione Sottosopra con giocolieri e bolle giganti. La centralissima piazza fulcro del commercio torna così protagonista della svago per festeggiare il martedì Grasso.

Il Carnevale di Rigutino torna oggi dalle 14,30. Si parte con la sfilata dei carri allegorici e alle 15 ci sarà l’esibizione degli Sbandati di Ciggiano. Ingresso gratuito. Ad Arezzo oggi spazio anche al Carnevale dei Bambini organizzato al Circolo Artistico di Corso Italia con animazione e musica dalle 16,30 ad ingresso libero.

Angela Baldi