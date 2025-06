A Terranuova si parla di Comunità Energetiche Rinnovabili

Arezzo, 13 giugno 2025 – Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) approdano al centro del dibattito pubblico. Domani, sabato 14 giugno 2025, alle ore 17:30, la Sala Consiliare del Comune di Terranuova Bracciolini ospiterà l'incontro “Comunità Energetica – Quali convenienze immediate e future”, un appuntamento aperto a cittadini, imprese e associazioni per conoscere da vicino le potenzialità offerte da questo innovativo modello energetico. L'iniziativa, promossa da Sportello dei Cittadini, Movimento Consumatori APS, Sindacato dei Consumatori APS, Guardia Nazionale Ambientale, ENEA APS e AASRA APS, si inserisce all'interno di un percorso di sensibilizzazione sul tema della transizione ecologica e della sostenibilità energetica locale.

Durante l'incontro verranno spiegate nel dettaglio le finalità e le modalità operative delle CER, soggetti giuridici autonomi composti da cittadini, enti, aziende, associazioni e istituzioni religiose o formative che si uniscono per produrre, autoconsumare e condividere localmente energia da fonti rinnovabili. Oltre all'evidente vantaggio ambientale – grazie alla riduzione delle emissioni climalteranti – le CER offrono anche benefici economici e sociali: chi aderisce può infatti usufruire di una riduzione dei costi energetici, grazie all'autoproduzione e alla condivisione dell'energia, e accedere a incentivi economici nazionali e comunitari. Tra questi, spicca il finanziamento a fondo perduto fino al 40% per la realizzazione di impianti fotovoltaici, previsto dal PNRR.