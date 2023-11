A Terranuova nasce la “Consulta comunale dello sport”

Arezzo, 18 novembre 2023 – È stato approvato all'unanimità, nel corso dell'ultimo Consiglio comunale di Terranuova, il Regolamento che istituisce la Consulta comunale dello sport e ne disciplina la composizione e il funzionamento. Si tratta di un organo consultivo di raccordo fra il Comune e il mondo dello sport cittadino ed ha scopo primario quello di sviluppare, condividere e coordinare attività ed iniziative tese a promuovere la pratica sportiva sul nostro territorio, con particolare riferimento alla sua valenza educativa.

“Abbiamo voluto istituire la Consulta dello sport – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – per favorire ulteriormente la partecipazione delle associazioni sportive nella definizione dei programmi che l'amministrazione attiva e per supportarle a nostra volta al meglio. Infatti, la Consulta può avanzare proposte sulla base delle istanze delle varie realtà sportive per promuovere lo sport, con particolare attenzione al mondo giovanile e della scuola”. La Consulta comunale dello sport può dunque contribuire alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operare in questo settore mediante l' impegno a garantire la massima diffusione della pratica sportiva , con particolare attenzione verso giovani, anziani e diversamente abili; avanzando proposte specifiche per la realizzazione ed il miglioramento del sistema sportivo comunale, proponendo un calendario di eventi e manifestazioni sportive da realizzare in sinergia con l'amministrazione".

"La Consulta potrà inoltre contribuire alla promozione di incontri formativi e di sensibilizzazione sul valore dello sport, sul disagio giovanile, sulla lotta al bullismo, sulla prevenzione, sulle problematiche inerenti il doping rivolti agli atleti, a tutti i cittadini ed in particolare ai ragazzi e agli adolescenti. In collaborazione con gli istituti scolastici si sosterrà la promozione della educazione civica sportiva, del fair play, del giusto approccio al tifo verso atleti e squadre del territorio comunale. La Consulta comunale dello sport opera gratuitamente e ne fanno parte, oltre a tutte le associazioni che praticano sport iscritte all’albo comunale, anche l’istituto scolastico comprensivo ed il CONI. Il mondo dello sport, a Terranuova, è molto attivo, con diverse società e centinaia di tesserati. Una realtà viva, importante anche dal punto di vista sociale.