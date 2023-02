A teatro con la famiglia Il viaggio al Pietro Aretino

Il teatro incontra le nuove generazioni con "Z Generation meets Theatre". Ad Arezzo tornano in scena da oggi al 15 aprile, gli appuntamenti della fortunata rassegna di Officine della Cultura in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo che si inseriscono come Stagione Off del Teatro Petrarca. Gli spettacoli, tutti al Pietro Aretino alle 17,30, sono un invito alla partecipazione rivolto non solo alla Generazione Z ma a tutti gli appassionati di teatro.

Si parte con "Questa splendida non belligeranza" in scena oggi alle 17:30. Marco Ceccotti, attore e autore originario di Narni, porta in scena un’originale e dissacrante commedia moderata sul devastante quieto vivere, spettacolo vincitore del Premio In-Box 2022 con il maggior numero di voti nella storia del Premio. La pièce racconta di una famiglia, padre-madre-figlio, in cui la mancanza di comunicazione si manifesta nell’incapacità di esprimere i propri sentimenti.

"È una rassegna che si è conquistata il proprio spazio, incontrando successo proprio tra i giovani ai quali in particolare è dedicata" dice il Sindaco e Presidente della Fondazione Guido d’Arezzo Alessandro Ghinelli. "Il teatro di tutti e per tutti – spiega Così Lorenzo Cinatti, Direttore della Fondazione - un cartellone quello della rassegna Z Generation creato proprio per puntare i riflettori sui giovani, i loro mondi e le loro complessità. Il palcoscenico dunque diventa promotore di nuove idee e stimoli per le nuove generazioni e non solo".

L’invito a teatro per Luca Roccia Baldini direttore artistico di Z Generation, è rivolto alle nuove generazioni e a tutti gli appassionati. La rassegna prosegue con "Dialoghi degli Dei" de I sacchi di sabbia e Massimiliano Civica in scena sabato 25 febbraio alle 17:30. Previsto sabato 18 marzo alle 17:30 "Salto di specie" per la regia di Clara Sancricca, il 26 marzo alle 17,30 appuntamento con "Una talpa" per la regia di Emilia Scatigno. "Il bambolo" chiude Z Generation sabato 15 aprile alle 17:30.

Un monologo, scritto da Irene Petra Zani, per una Donna e un bambolo gonfiabile. "Al di là degli eventi della rassegna – ricorda Massimo Ferri, Presidente di Officine della Cultura – Z Generation meets Theatre avrà anche altri importanti appuntamenti con spettacoli dedicati agli studenti di Arezzo e della Valdichiana, che si svolgeranno in orario scolastico, e l’ormai consolidato percorso di studio con le compagnie legato al progetto Spettattori della Libera Accademia".

Angela Baldi