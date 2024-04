A scuola di fair play per battere il bullismo. Parte il tour dei campioni nelle scuole

Comunicare i valori dello sport integrando e completando il percorso didattico. È l’obiettivo del progetto di educazione civico-sportiva "Io ti rispetto" presentato ieri nella Sala dei Grandi della Provincia. L’iniziativa, patrocinata dalla Provincia e dal Comitato regionale Toscano del Coni, è promossa dall’Associazione fra i familiari delle vittime dell’Heysel con il sostegno della delegazione provinciale FIGC di Arezzo, Olmoponte-Santa Firmina e Panathlon club di Arezzo e Valdarno Superiore. Con il diretto coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche vengono valorizzati la prevenzione e il contrasto al bullismo, l’adozione di corretti stili di vita, il riconoscimento dei valori del fair play, l’acquisizione di comportamenti basati sul rispetto delle persone e delle regole,il contrasto al tifo violento al doping ed al disagio giovanile, l’inclusione e l’integrazione attraverso lo sport ed infine la sicurezza nella pratica sportiva. Previsti incontri in presenza con gli studenti nei quali saranno coinvolti testimonial dello sport locali e nazionali che possano, attraverso il racconto delle proprie esperienze, trasmettere ai ragazzi i valori positivi dello sport. La terza edizione vede quale novità l’adesione al progetto anche dell’Itis di Arezzo che si aggiunge agli altri istituti già coinvolti nelle precedenti edizioni: l’Isis di San Giovanni Valdarno, il liceo di Montevarchi, l’istituto Buonarroti e l’Isis Vegni delle Capezzine. I testimonial: Manuel Pasqual, ex calciatore di Fiorentina, Arezzo e nazionale, Attilio Sorbi docente presso la FIGC e Nicoletta Tinti, ex olimpionica di ginnastica, Andrea Settembrini, capitano dell’Arezzo calcio e Jacopo Bianchi, rugbysta della franchigia internazionale della Zebre di Parma.